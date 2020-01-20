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«Потоки ласки и любви»: Анна Бузова трогательно поздравила Ольгу с днем рождения

, 5:05 | Валентин Черников Видео 88

Сестра звезды показала их совместные кадры из разных лет и прочитала стихотворение.

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Фото, видео: Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова 758

Трогательное поздравление посвятила Ольге Бузовой ее сестра Анна. 20 января бизнес-леди поздравила звезду с 34-м днем рождения.

На своей странице в Instagram Анна Бузова разместила видеоролик, смонтированный из их совместных кадров. Туда попали фото и видео девушек разных лет, включая один детский снимок. Родственница напомнила певице их вечеринки, моменты с отдыха на зимних курортах, яхтах, саунах и ночных клубах.

Instagram @annabuzova

Ролик Анна сопроводила стихотворением современницы — поэтессы Наталии Баух.

«Как жаль, что много лет назад

Дороги наши разбежались,

И в мире слез, потерь, наград

Мы сами падали, сражаясь.

Но что-то доброе внутри

Тоской все чаще отзывалось,

Потоки ласки и любви,

К тебе, сестренка, поднимались», — начитала Бузова.

Произведение кончается жизнеутверждающим четверостишием о том, что просто стать друг для друга единой радостью, надеждой, победой, ответом и одной семьей.

У знаменитых сестер не самые простые отношения. В январе 2019 года Анна и Ольга сильно поссорились

Автор поста ограничила к нему комментарии, но сообщение наверняка дойдет до адресата. За два часа с ним ознакомились 150 тысяч пользователей соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров.

Тема:
Ольга Бузова 758
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