«Потоки ласки и любви»: Анна Бузова трогательно поздравила Ольгу с днем рождения

Трогательное поздравление посвятила Ольге Бузовой ее сестра Анна. 20 января бизнес-леди поздравила звезду с 34-м днем рождения.
На своей странице в Instagram Анна Бузова разместила видеоролик, смонтированный из их совместных кадров. Туда попали фото и видео девушек разных лет, включая один детский снимок. Родственница напомнила певице их вечеринки, моменты с отдыха на зимних курортах, яхтах, саунах и ночных клубах.
Ролик Анна сопроводила стихотворением современницы — поэтессы Наталии Баух.
«Как жаль, что много лет назад
Дороги наши разбежались,
И в мире слез, потерь, наград
Мы сами падали, сражаясь.
Но что-то доброе внутри
Тоской все чаще отзывалось,
Потоки ласки и любви,
К тебе, сестренка, поднимались», — начитала Бузова.
Произведение кончается жизнеутверждающим четверостишием о том, что просто стать друг для друга единой радостью, надеждой, победой, ответом и одной семьей.
У знаменитых сестер не самые простые отношения. В январе 2019 года Анна и Ольга сильно поссорились.
Автор поста ограничила к нему комментарии, но сообщение наверняка дойдет до адресата. За два часа с ним ознакомились 150 тысяч пользователей соцсети.
Ранее 5-tv.ru писал, что сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров.