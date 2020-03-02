Российская военная полиция вошла в отбитый у боевиков Саракиб в Идлибе

Подразделения российская военной полиции вошли в отбитый у боевиков правительственной сирийской армией город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информацию российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 — М5, <…> введены подразделения российской военной полиции», — цитирует агентство сообщение Центра.

Отмечается, что Серакиб является стратегически важным пунктом в Идлибе. Контроль этой территории позволяет сирийской армии перекрыть пути снабжения боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что обстановка в Идлибе обострилась несколько дней назад. Турецкие силы сбили два самолета ВВС Сирии, а в районе Саракиба был уничтожен турецкий беспилотник. Минобороны России заявило, что командование российской группировки войск в Сирии не может гарантировать безопасность турецкой авиации в сирийском небе. Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана предварительно намечена на 5 или 6 марта.