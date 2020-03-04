Сирийская армия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

|
Игорь Рязов
25

Самолет ВВС Турции незаконно вторгся в воздушное пространство САР.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Reuters / Akhtar Soomro, Tyrone Siu/File Photo, Murad Sezer/File Photo

Тема:
Война в Сирии

Подразделения ПВО армии Сирии предприняли попытку сбить турецкий истребитель F-16 в небе над провинцией Идлиб. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местную прессу.

Сирийские военные открыли огонь по истребителю из зенитно-ракетного комплекса С-200. Причиной стало то, что турецкий F-16 незаконно вторгся в воздушное пространство Сирии.

Пилоту военного самолета удалось увернуться от сирийской ракеты. Вскоре после маневра он поспешил вернуться в воздушное пространство Турции.

При этом подразделения ПВО САР смогли сбить турецкий беспилотник. Он был уничтожен в районе города Серакаб в той же провинции Идлиб. Летательный аппарат пытался приблизиться к позициям сирийских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирийская арабская армия отразила две атаки протурецких сил на город Серакаб. Боевики понесли серьезные потери, и правительственные войска пошли в контратаку.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.08
-0.36 73.74
-0.20
Астролог о подарке на 8 марта для каждой представительницы знака зодиака

Новости СМИ2