Сирийская армия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Самолет ВВС Турции незаконно вторгся в воздушное пространство САР.
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Фото, видео: Reuters / Akhtar Soomro, Tyrone Siu/File Photo, Murad Sezer/File Photo
Подразделения ПВО армии Сирии предприняли попытку сбить турецкий истребитель F-16 в небе над провинцией Идлиб. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местную прессу.
Сирийские военные открыли огонь по истребителю из зенитно-ракетного комплекса С-200. Причиной стало то, что турецкий F-16 незаконно вторгся в воздушное пространство Сирии.
Пилоту военного самолета удалось увернуться от сирийской ракеты. Вскоре после маневра он поспешил вернуться в воздушное пространство Турции.
При этом подразделения ПВО САР смогли сбить турецкий беспилотник. Он был уничтожен в районе города Серакаб в той же провинции Идлиб. Летательный аппарат пытался приблизиться к позициям сирийских военных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирийская арабская армия отразила две атаки протурецких сил на город Серакаб. Боевики понесли серьезные потери, и правительственные войска пошли в контратаку.
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