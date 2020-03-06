Меган Маркл знает лайфхак, как не подцепить вирус в самолете

Меган Маркл прилетела в Великобританию, где уже несколько дней находится принц Гарри, без сына. Как сообщает Daily Star, девятимесячного Арчи оставили с няней в Канаде, чтобы оградить от распространяющегося по миру коронавируса, а также не сбивать ребенку сон из-за смены часовых поясов.

Между тем британские таблоиды выяснили, что герцогиня Сассекская знает секрет, как защититься от вируса во время перелета в самолете. Оказывается, простым рецептом она делилась с подписчиками еще до замужества в своем блоге The Tig, от которого была вынуждена отказаться, когда стала членом королевской семьи.

Журналисты отыскали этот текст на просторах сетевого кладбища. Говорят, что еще в 2016 году Меган рекомендовала наносить на внутреннюю часть носа антисептическую мазь неоспорин, чтобы минимизировать риск подхватить вирус.

«Это важно, потому что, когда кожа трескается, в нее могут попасть микробы. Такое покрытие из неоспорина обеспечит вам двойную защиту», — цитирует супругу принца Гарри Lenta.ru.

Она также советовала протирать антисептиком сиденье и все вокрег себя в самолете. Утверждается также, что лайфхак Меган узнала от знаменитого голливудского актера Леонардо ди Каприо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Герцог и герцогиня Сассекские, отказавшиеся от королевских титулов и привилегий, были замечены в Лондоне выходящими из отеля неподалеку от Букингемского дворца.