Эрдоган пригрозил возобновить силовые действия в Идлибе

Турция оставляет за собой право в любой момент возобновить силовые действия в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на турецкое телевидение.

Эрдоган сказал, что Анкара намерена следовать новому российско-турецкому соглашению. Документ призван урегулировать конфликт и избежать коровопролития совместными усилиями. Однако Турция может начать действовать в одностороннем порядке, если Россия не выполнит свои обязательства.

Президент Турции добавил, что за последний месяц в Идлибе погибли 59 военнослужащих страны. Несмотря на это, Анкара готова возобновить операцию «Весенний щит». Ее заявленная цель заключается в обеспечении безопасности населения Идлиба и границ Турции.

Как сообщал 5-tv.ru, ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля. Турция оказала поддержку местным боевикам, которые атаковали позиции Сирийской арабской армии. Сдержать натиск террористов правительственным войскам помогла авиация ВКС РФ.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Москве. Многочасовые консультации завершились заключением договоренности о создании зоны безопасности Идлибе. Также стороны подписали документ о полном прекращении огня в зоне деэскалации.