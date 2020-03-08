Эрдоган пригрозил возобновить силовые действия в Идлибе
Турецкий лидер заявил, что Анкара начнет действовать в одностороннем порядке, если Москва не выполнит свои обязательства.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Edlib, Michael Klimentyev/Kremlin Pool, Depo Photos
Турция оставляет за собой право в любой момент возобновить силовые действия в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на турецкое телевидение.
Эрдоган сказал, что Анкара намерена следовать новому российско-турецкому соглашению. Документ призван урегулировать конфликт и избежать коровопролития совместными усилиями. Однако Турция может начать действовать в одностороннем порядке, если Россия не выполнит свои обязательства.
Президент Турции добавил, что за последний месяц в Идлибе погибли 59 военнослужащих страны. Несмотря на это, Анкара готова возобновить операцию «Весенний щит». Ее заявленная цель заключается в обеспечении безопасности населения Идлиба и границ Турции.
Как сообщал 5-tv.ru, ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля. Турция оказала поддержку местным боевикам, которые атаковали позиции Сирийской арабской армии. Сдержать натиск террористов правительственным войскам помогла авиация ВКС РФ.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Москве. Многочасовые консультации завершились заключением договоренности о создании зоны безопасности Идлибе. Также стороны подписали документ о полном прекращении огня в зоне деэскалации.
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