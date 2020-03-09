Синоптик обозначил температурный коридор лета 2020 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Российской газете» рассказал о температурном коридоре лета 2020 года. По словам специалиста, на европейской территории страны ожидается комфортная погода.

Синоптик отметил, что при прогнозировании использовалась новейшая технология, которая была взята за основу расчетов на зиму.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось. Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон», — сказал Евгений Тишковец.

Специалист подчеркнул, что общий температурный фон в июне, июле и августе на большей части европейской территории России будет на один-два градуса выше многолетних значений.

«Средняя температура для Русской равнины — это +20…+25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит +21…+26, +22…+27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов, это уже стресс для организма», — добавил синоптик.

По словам Евгения Тишковца, жители центральной части России на протяжении длительного времени не видели нормального лета. В предстоящем сезоне возможны отклонения и в сторону понижения, и в сторону повышения температуры воздуха.

«Не будет все время +27. И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета», — заключил Евгений Тишковец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики рассказали о погоде в Москве перед рабочей неделей.