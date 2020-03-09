Синоптики рассказали о погоде в Москве перед рабочей неделей

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в последний праздничный день перед рабочей неделей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице России ожидается облачная погода, возможны осадки. Температура поднимется до десяти градусов тепла. При этом в ночь на вторник она опустится до двух градусов. Атмосферное давление — около 752 миллиметров ртутного столба.

Тепло придет и в Московскую область. Температура будет колебаться от плюс шести до одиннадцати градусов. Ночью она опустится до нуля.

Именно на фоне перепада температур, специалисты предупреждают о тумане в утренние часы, поэтому в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности.