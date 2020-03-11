США грозят России новым санкциями, теперь за Идлиб
В Вашингтоне заявили, что вместе с союзниками по НАТО рассматривают и другие возможности — военные, дипломатические или медийные.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: www.globallookpress.com /Piers Cavendish, 5-tv.ru
США грозят России новыми санкциями. На этот раз — за ситуацию в Идлибе. Если перемирие в этом сирийском регионе сорвется, Штаты пообещали сразу же ввести ограничения.
В Вашингтоне уточнили: сейчас американская администрация и союзники по НАТО рассматривают и другие варианты, которые можно будет использовать в случае срыва режима прекращения огня. Например, военные, дипломатические и медийные. При этом, заявили в Госдепе, США приветствуют договоренности Москвы и Анкары по Сирии. И надеются, что обстановка там стабилизируется.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, улучшение ситуации последовало сразу же после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты России и Турции объявили о прекращении боевых действий в Идлибе.
Нашли ошибку?