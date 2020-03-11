США грозят России новым санкциями, теперь за Идлиб

США грозят России новыми санкциями. На этот раз — за ситуацию в Идлибе. Если перемирие в этом сирийском регионе сорвется, Штаты пообещали сразу же ввести ограничения.

В Вашингтоне уточнили: сейчас американская администрация и союзники по НАТО рассматривают и другие варианты, которые можно будет использовать в случае срыва режима прекращения огня. Например, военные, дипломатические и медийные. При этом, заявили в Госдепе, США приветствуют договоренности Москвы и Анкары по Сирии. И надеются, что обстановка там стабилизируется.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, улучшение ситуации последовало сразу же после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты России и Турции объявили о прекращении боевых действий в Идлибе.