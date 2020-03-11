В Москве ожидается небольшой снегопад
Не готова пока зима так рано отдать свои права весенним солнечным дням.
Весенняя погода постепенно приходит на территорию европейской части России. Однако зима все же не перестает напоминать о себе.
Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, именно такой «привет» может прилететь в ближайшее воскресенье жителям Москвы.
«Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье», — сообщил синоптик.
Он добавил, что к концу недели в столице наступит заметное похолодание, однако при этом в выходные вернется и солнце. Согласно прогнозу в субботу ожидается от нуля до пяти градусов тепла. В воскресенье температура опустится до минус двух градусов, а позднее прогреется до трех градусов тепла.
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