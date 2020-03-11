В Москве ожидается небольшой снегопад

Весенняя погода постепенно приходит на территорию европейской части России. Однако зима все же не перестает напоминать о себе.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, именно такой «привет» может прилететь в ближайшее воскресенье жителям Москвы.

«Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье», — сообщил синоптик.

Он добавил, что к концу недели в столице наступит заметное похолодание, однако при этом в выходные вернется и солнце. Согласно прогнозу в субботу ожидается от нуля до пяти градусов тепла. В воскресенье температура опустится до минус двух градусов, а позднее прогреется до трех градусов тепла.