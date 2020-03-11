Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом. Надин Дорис почувствовала себя плохо несколько дней назад, а затем результаты теста на COVID-19 показали положительный результат. Сейчас женщина на карантине. В соцсетях замглавы Минздрава Соединенного Королевства сообщила, что обратилась за помощью вовремя и уже идет на поправку.

«Спасибо за все ваши добрые пожелания. Конечно, новости довольно паршивые, но, надеюсь, худшее уже позади. Меня больше беспокоит моя 84-летняя мать, которая ухаживает за мной и уже начала кашлять. Завтра ее проверят. Берегите себя и не забывайте мыть руки!» — сказала парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Дорис.

Сейчас, по информации британских СМИ, устанавливаются личности всех, с кем Надин Дорис контактировала. В последнее время замминистра встречалась с членами парламента и посещала прием премьера Бориса Джонсона в честь Международного женского дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.