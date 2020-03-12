IX Московская конференция по безопасности перенесена из-за коронавируса

IX Московскую конференцию по международной безопасности, которая должна была состояться в российской столице 22–23 апреля 2020 года, решено перенести на 2021 год.

Как сообщили 5-tv.ru в Минобороны РФ, мероприятие откладывается «в связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире».

В военном ведомстве уточнили, что в конференции планировали принять участие делегации из 115 стран — главы оборонных ведомств и международных организаций, а также эксперты в области безопасности и противодействия современным угрозам.

Ранее 5-tv.tu что из-за коронавируса пришлось отложить XXIV Петербургский международный экономический форум — он состоится в 2021 году. А в Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия с участием более чем пяти тысяч человек.