IX Московская конференция по безопасности перенесена из-за коронавируса
В мероприятии планировали участвовать делегации из 115 стран мира.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко
IX Московскую конференцию по международной безопасности, которая должна была состояться в российской столице 22–23 апреля 2020 года, решено перенести на 2021 год.
Как сообщили 5-tv.ru в Минобороны РФ, мероприятие откладывается «в связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире».
В военном ведомстве уточнили, что в конференции планировали принять участие делегации из 115 стран — главы оборонных ведомств и международных организаций, а также эксперты в области безопасности и противодействия современным угрозам.
Ранее 5-tv.tu что из-за коронавируса пришлось отложить XXIV Петербургский международный экономический форум — он состоится в 2021 году. А в Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия с участием более чем пяти тысяч человек.
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