Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий погиб в Сирии в результате ДТП. Как сообщает Минобороны РФ, автомобиль «Урал-4320» авиабазы Хмеймим 11 марта на горном участке дороги Аль-Кадмус — Банияс съехал в кювет и врезался в придорожную постройку. Машина двигалась в составе колонны. По предварительным данным, авария могла произойти из-за неисправности.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», — уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее стало известно, что в январе в Сирии погибли российские военные специалисты во время очередной попытки ввести «режим тишины» в Идлибе.