Российский военный погиб в ДТП в Сирии

|
Светлана Александрова
47

По информации Минобороны, военный автомобиль съехал в кювет и врезался в придорожную постройку.

Фото: ТАСС / Андрей Грязнов

Тема:
Война в Сирии

Российский военнослужащий погиб в Сирии в результате ДТП. Как сообщает Минобороны РФ, автомобиль «Урал-4320» авиабазы Хмеймим 11 марта на горном участке дороги Аль-Кадмус — Банияс съехал в кювет и врезался в придорожную постройку. Машина двигалась в составе колонны. По предварительным данным, авария могла произойти из-за неисправности.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», — уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее стало известно, что в январе в Сирии погибли российские военные специалисты во время очередной попытки ввести «режим тишины» в Идлибе.

+5° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.47
-0.55 81.02
-0.84
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2