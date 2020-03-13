Шторм в Москве и Подмосковье: мужчина погиб после падения дерева на авто
Шквалистый ветер повалил десятки деревьев, рекламных щитов и опор электропередач.
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Фото, видео: Instagram @krasnogorsk_poima
Сильный ветер обрушился на столицу и Подмосковье, сообщают экстренные службы. По данным МЧС, его порывы могут достигать 25 метров в секунду. По шкале Бофорта такая скорость ветра по воздействию на наземные объекты определяется как шторм.
В Москве и области ветер повалил больше 70 деревьев. В результате пострадали полтора десятка автомобилей, уточняет ТАСС. Кроме того, повреждены дорожные знаки и строительные конструкции. Также сообщается, что в столичном районе Капотня крупная ветка упала на местную жительницу 35 лет. Она потеряла сознание, ей оказывается медицинская помощь.
Сообщается также о жертве. Дерево упало на автомобиль. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.
Минтранс рекомендует автомобилистам не парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций. Пешеходам следует соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках. Для безопасности посетителей временно закрыта московская канатная дорога.
По данным метеослужб, сильный ветер в Москве ожидается до 21.00. В целом неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра следующего дня.
Ранее 5-tv.ru писал, что метель и пурга ожидаются в более чем 30 регионах страны.
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