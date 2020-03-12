Метель и пурга ожидаются в более чем 30 регионах страны
А в это время Южно-Сахалинск встал в пробках, потому что утром резко растаяли последствия вчерашней метели — сугробы.
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Фото, видео: ТАСС / Justin Tang, 5-tv.ru
Спасатели Ставрополя перешли на усиленный режим работы из-за природных пожаров. Вот так этой ночью выглядел один частных секторов города. Рядом с жилыми домами вспыхнул сухостой. Зарево было видно за сотни метров от очага. О пострадавших не сообщается. До конца недели во всех южных регионах объявлен высокий класс пожарной опасности.
Непривычно теплая погода этим утром пришла на Сахалин. В регионе больше суток бушевала метель. А теперь сугробы начали стремительно таять. Улицы Южно-Сахалинска затоплены. Город встал в огромных пробках.
Метели, пурга и ураганный ветер сегодня ожидаются более чем в 30-ти регионах страны. Непогоду уже ощутили в Норильске и Воркуте. Штормовое предупреждение действует на Алтае, в Сибири и Дальнем Востоке.
Небольшой снегопад, как сообщал ранее 5-tv.ru, ожидается к выходным и в Москве.
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