Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании пока пережидает эпидемию в Виндзорском замке, но если ситуация ухудшится, она и принц Филипп будут изолированы в Сандрингемском дворце в Норфолке.
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Фото, видео: PA
Королева Великобритании покинула Букингемский дворец из-за опасности заразиться коронавирусом. Как сообщает The Sun, из центра Лондона 93-летнюю Елизавету II в четверг перевезли в Виндзорский замок, расположенный в графстве Беркшир, в 38 километрах от британской столицы.
«Она в добром здравии, однако было решено, что лучше ее перевезти. Многие ее сотрудники паниковали из-за коронавируса. Во дворце постоянный поток посетителей, включая политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. До недавнего времени королева встречалась там со многими людьми», — сообщил изданию источник в Букингемском дворце.
Если же ситуация ухудшится, есть план поместить королеву и ее супруга, 98-летнего принца Филиппа, в Сандрингемском дворце в Норфолке.
По данным на 14 марта, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 1140 человек, скончались 21.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра здравоохранения Великобритании Надин Дорис заразилась коронавирусом.
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