Россия и Турция провели совместное патрулирование в Идлибе
Военные двух стран обеспечивают безопасность в одном из важнейших транспортных коридоров на трассе М4.
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Фото, видео: Пятый канал
В Сирии пришлось срочно прервать патрулирование Идлибской зоны деэскалации — террористы устроили провокацию на трассе М4, по которой пролегал маршрут российских и турецких военных. От обстрелов боевики прикрываются женщинами и детьми, как живым щитом.
Встречная турецкая колонна бронемашин вышла из Идлибской зоны деэскалации рано утром. Крепкое офицерское рукопожатие — в двух километрах от города Саракиб, того самого, за который сирийская армия так долго боролась с незаконными вооруженными формированиями.
Мой коллега Станислав Григорьев отправился в очередной патруль и увидел, как обеспечивается перемирие в одном из важнейших транспортных коридоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики в Идлибе подорвались при попытке применить химоружие.
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