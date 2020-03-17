Мексиканцы, шведы и евреи: российские звезды проверили себя «на национальность»

Российские звезды проверили себя «на национальность» в новом приложении Gradient. Благодаря специальной программе знаменитости узнали, черты какой народности присутствуют в их внешности наиболее явно.

Певица Ольга Бузова выяснила, что на 27% может принадлежать к еврейской национальности, а на 22% — мексиканской.

«Может я профи в мексиканской сальсе?» — задалась вопросом знаменитость.

Instagram @buzova86

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров проверил свою внешность. Выяснилось, что мужчина на 94% русский. Мужа телеведущей этот факт приятно удивил, и он с уверенностью заявил, что приложение — хорошее.

Instagram @zimamoscow

Актриса Наталья Рудова также не удержалась и поучаствовала в импровизированном челлендже. Результат исследования ее ошеломил.

«Шведка это ок! Русская понятно! Но корейцы-то от куда?! Мам, я чего-то не знаю?» — пошутила артистка.

Instagram @rudovanata

Невеста рэпера Тимати модель Анастасия Решетова оказалась на более чем 50% — татаркой. Певица Анна Седокова — едва ли не чистокровной бразильянкой.

А вот Максим Галкин решил поэкспериментировать с приложением по-настоящему. Юморист загрузил в программу сразу несколько своих фотографий, на которых позирует с разными прическами и под разными ракурсами. Таким образом, комик побывал и испанцем, и немцем, и французом, и итальянцем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки участвуют в смертельно опасном челлендже в TikTok.