Мексиканцы, шведы и евреи: российские звезды проверили себя «на национальность»
Селебрити испытали на себе новое приложение, которое определило — черты какой народности присутствуют в их внешности наиболее явно.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
«Кожу пересадил?» — Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати
Фото, видео: Instagram @buzova86
Российские звезды проверили себя «на национальность» в новом приложении Gradient. Благодаря специальной программе знаменитости узнали, черты какой народности присутствуют в их внешности наиболее явно.
Певица Ольга Бузова выяснила, что на 27% может принадлежать к еврейской национальности, а на 22% — мексиканской.
«Может я профи в мексиканской сальсе?» — задалась вопросом знаменитость.
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров проверил свою внешность. Выяснилось, что мужчина на 94% русский. Мужа телеведущей этот факт приятно удивил, и он с уверенностью заявил, что приложение — хорошее.
Актриса Наталья Рудова также не удержалась и поучаствовала в импровизированном челлендже. Результат исследования ее ошеломил.
«Шведка это ок! Русская понятно! Но корейцы-то от куда?! Мам, я чего-то не знаю?» — пошутила артистка.
Невеста рэпера Тимати модель Анастасия Решетова оказалась на более чем 50% — татаркой. Певица Анна Седокова — едва ли не чистокровной бразильянкой.
А вот Максим Галкин решил поэкспериментировать с приложением по-настоящему. Юморист загрузил в программу сразу несколько своих фотографий, на которых позирует с разными прическами и под разными ракурсами. Таким образом, комик побывал и испанцем, и немцем, и французом, и итальянцем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки участвуют в смертельно опасном челлендже в TikTok.
Нашли ошибку?