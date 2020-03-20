А в Сирии провокаций все меньше — согласно достигнутому перемирию стратегически важные дороги страны теперь охраняют российские «Тигры» и «Тайфуны». Патрули нашей военной полиции контролируют всю протяженную автотрассу М-4.

Маршрут самый длинный из всех — 120 километров. Регион — наиболее отдаленный от Дамаска и самый многообразный. Здесь смешались десятки культур. Во время войны в Эль-Хасаке съехались беженцы из разных концов Сирии.

Вот так они встречают российскую военную полицию. За тем, как проходит боевое дежурство, следит Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик-перебежчик рассказал, как США обучали террористов в Сирии.