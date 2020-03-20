Российская военная полиция несет боевое дежурство в Эль-Хасаке — видео
Стратегически важные дороги Сирии теперь охраняют российские «Тигры» и «Тайфуны».
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алиса Юрьева, 5-tv.ru
А в Сирии провокаций все меньше — согласно достигнутому перемирию стратегически важные дороги страны теперь охраняют российские «Тигры» и «Тайфуны». Патрули нашей военной полиции контролируют всю протяженную автотрассу М-4.
Маршрут самый длинный из всех — 120 километров. Регион — наиболее отдаленный от Дамаска и самый многообразный. Здесь смешались десятки культур. Во время войны в Эль-Хасаке съехались беженцы из разных концов Сирии.
Вот так они встречают российскую военную полицию. За тем, как проходит боевое дежурство, следит Станислав Григорьев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик-перебежчик рассказал, как США обучали террористов в Сирии.
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