Путин не собирается переходить «на удаленку» из-за коронавируса
О рабочем графике президента России сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев
Рабочий график Владимира Путина пока остается неизменным, передает «Интерфакс». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства в ближайшее время не планирует переходить на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса.
В пятницу представитель Кремля уточнил, что лидер страны прекрасно себя чувствует. У него нет необходимости сдавать тест на COVID-19, поскольку все его окружение предварительно проверяется на наличие опасной инфекции.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом. Президент России и премьер-министр страны Джузеппе Конте обсудили ситуацию вокруг пандемии нового внеклеточного агента.
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