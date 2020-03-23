Пожилые москвичи получат единовременную финансовую помощь

Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Ограничение касается также людей с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом. Их призывают не посещать общественные места и минимизировать общение с людьми. Тем, кому требуется доставка продуктов и лекарств, помогут столичные соцслужбы.

«Пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск, или отправить на больничный», — сказал Сергей Собянин.

Всем пожилым людям в Москве будет выплачена единовременная финансовая помощь — четыре тысячи рублей — на компенсацию расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией. По распоряжению мэра для них отменены штафы за несвоеременную оплату коммунальных услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске в России волонтерского проекта помощи в период пандемии коронавируса.