Пожилые москвичи получат единовременную финансовую помощь

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Выплата будет направлена на компенсацию расходов, связанных с режимом самоизоляции, который должны соблюдать жители столицы старше 65 лет.

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Фото, видео: ТАСС/ Красильников Станислав, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Ограничение касается также людей с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом. Их призывают не посещать общественные места и минимизировать общение с людьми. Тем, кому требуется доставка продуктов и лекарств, помогут столичные соцслужбы.

«Пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск, или отправить на больничный»,  — сказал Сергей Собянин.

Всем пожилым людям в Москве будет выплачена единовременная финансовая помощь — четыре тысячи рублей — на компенсацию расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией. По распоряжению мэра для них отменены штафы за несвоеременную оплату коммунальных услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске в России волонтерского проекта помощи в период пандемии коронавируса.

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