Marvel может избавиться от Осы из-за несоблюдения карантина
Наказать актрису Эванджелин Лилли потребовали фанаты.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @evangelinelillyofficial
Компания Marvel всерьез рассматривает перспективу расстаться с исполнительницей роли Осы в супергеройском боевике «Человек-муравей». Как пишет интернет-портал We Got This Covered, наказать актрису Эванджелин Лилли потребовали фанаты, возмущенные тем, что она безответственно нарушает карантин и продолжает посещать общественные места, несмотря на эпидемию коронавируса.
Скандал разразился, когда кинозвезда опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказывает, что по-прежнему водит детей на тренировки по гимнастике.
«Некоторые люди ценят жизнь больше, чем свободу. Некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор», — вызывающе парировала Лилли упреки подписчиков в комментариях.
В итоге, по слухам, менеджеры Marvel собираются сократить экранное время Осы в триквеле «Человека-муравья», а возможно и совсем расстаться с Эванджелин после окончания ее контракта.
В США на сегодняшний день коронавирусом заражены более 46 тысяч человек.
Ранее, как писал 5-tv.ru, «девушка Бонда» — актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавируса.
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