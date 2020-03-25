У народного артиста РСФСР Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Медики ожидают результатов тестирования певца на наличие коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, 5-tv.ru
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко диагностировали воспаление легких, сообщает Интерфакс со ссылкой на слова друга и коллеги артиста Владимира Винокура.
По данным информагентства, в настоящий момент состояние Лещенко, а также его супруги, ранее госпитализированных в коммунарскую больницу с подозрением на COVID-19, оценивается как стабильное.
«У них воспаление легких, а сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование. Вот их и положили туда (в больницу в Коммунарке — Прим. ред.). Конечно, я с ними на связи. Чувствуют себя шикарно, хотят домой», — рассказал лучший друг артиста.
Кроме того, позже на связь с 5-tv.ru вышел концертный директор известного певца Олег Дмитриев, который пояснил, что Лев Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по США, но соблюдал режим самоизоляции. Однако вскоре почувствовал себя хуже и обратился за помощью к медикам.
«Сейчас провели анализы, через три дня узнаем результат», — заявил Дмитриев.
24 марта 78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина в связи с плохим самочувствием добровольно легли на медицинское обследование в больницу, расположенную в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известного бизнесмена Марка Гарбера вместе с сыном госпитализировали в Коммунарку.
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