Врачи больницы Университета Джорджа Вашингтона создали 3-D модель и смонтировали видео того, как коронавирус поражает легкие человека, сообщает CNN.

Как рассказал доктор Кит Мортман, для создания этой модели были использованы снимки рентгена реального пациента 59 лет. По его словам, мужчина был в целом здоров, не считая высокого кровяного давления. Всего за несколько дней у него появились симптомы COVID-19, сейчас его были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Врач отметил, что сейчас состояние пациента тяжелое, нынешний аппарат ИВЛ ему уже не помогает. По словам медика, нет уверенности, что он сможет справиться с болезнью. Видео врачи создали для того, чтобы показать людям во всем мире, насколько инфекция серьезна.

«Так что, может быть, они подумают дважды, прежде чем устраивать дома вечеринку или выходить на улицу толпой», — заметил Мортман.

Коронавирус возник в Китае в декабре 2019 года. К настоящему моменту он распространился более чем на 100 стран, им заражено уже полмиллиона человек. Летальных случаев в мире — более 23 тысяч. В России на сегодняшний день умерли два пациента, больны 840 человек, 38 — выздоровели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае предположительно найден тот, с кого началась пандемия COVID-19.

Президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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