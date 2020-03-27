Власти Москвы допускают возможность продления выходной недели из-за COVID-19
Вопрос о принятии дополнительных мер безопасности в связи с быстрым распространением инфекции коронавируса будет решен в конце следующей недели.
Фото: www.globallookpress.com / Bai Xueqi
Столичные власти рассмотрят вопрос о продлении нерабочих дней из-за угрозы заражения коронавирусом в конце следующей недели. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире передачи на телеканале «Россия 1».
Государственный деятель отметила, что пока все решения и ограничения действуют одну неделю. Дополнительные меры по противодействию распространения инфекции COVID-19 будут введены, если возникнет такая необходимость.
«В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — пояснила заместитель мэра столицы.
25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с официальным заявлением. Глава государства настоятельно рекомендовал гражданам быть более внимательными к своему здоровью и здоровью близких людей. В частности, он призвал лиц от 65 лет минимизировать общение с окружающими, а также по возможности избегать похода по общественным местам в целях безопасности, уточнив, что именно эта группа людей более всего подвержена риску заражения коронавирусом.
Также российский лидер объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 27 мар
- Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19
- 27 мар
- В Ярославле закрыли отделение больницы. Врач не прошла карантин после визита в Европу
- 27 мар
- Лев Лещенко почувствовал себя лучше после слухов об отеке легких
- 27 мар
- «Да, я работаю»: Айза решила продолжать работать и не самоизолироваться
- 27 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 27 марта
- 27 мар
- В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
- 27 мар
- Влад Лисовец призвал женщин не запускать себя во время карантина
- 27 мар
- В России до лета останавливают работу курортных объектов
- 27 мар
- Наташа Королева оценила новости об обращении Игоря Николаева в больницу в Коммунарке
- 27 мар
- Жители Москвы и Петербурга готовятся сидеть дома во время эпидемии коронавируса
Читайте также
69%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?