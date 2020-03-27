Столичные власти рассмотрят вопрос о продлении нерабочих дней из-за угрозы заражения коронавирусом в конце следующей недели. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире передачи на телеканале «Россия 1».

Государственный деятель отметила, что пока все решения и ограничения действуют одну неделю. Дополнительные меры по противодействию распространения инфекции COVID-19 будут введены, если возникнет такая необходимость.

«В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — пояснила заместитель мэра столицы.

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с официальным заявлением. Глава государства настоятельно рекомендовал гражданам быть более внимательными к своему здоровью и здоровью близких людей. В частности, он призвал лиц от 65 лет минимизировать общение с окружающими, а также по возможности избегать похода по общественным местам в целях безопасности, уточнив, что именно эта группа людей более всего подвержена риску заражения коронавирусом.

Также российский лидер объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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