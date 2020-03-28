Главный фтизиатр Краснодарского края уволена за сокрытие выезда за границу

Медик отдыхала в Доминикане, когда была объявлена пандемия коронавируса, и не сообщив об этом начальству, вышла на работу.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев

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Эпидемия коронавируса

Главный фтизиатр Краснодарского края Наталья Шевченко уволена за то, что скрыла факт пребывания за границей в период пандемии коронавируса. Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, женщина отдыхала в Доминикане и вернулась из отпуска 15 марта. Не уведомив о поездке начальство, она вышла на работу через два дня.

«Как только в министерство поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко была немедленно уволена с занимаемой должности в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ», — говорится в сообщении.

Известно также, что врач несколько раз сдала тест на коронавирус, все они ничего не показали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об увольнении главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая завезла в регион коронавирус из Испании. В отношении медика возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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