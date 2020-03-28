Украинец создал противочумный костюм и едва не задохнулся, решив в нем покурить
Изобретатель из Киевской области встроил в средство защиты мундштук и специальный клапан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Christoph Soeder, Zik
Изобретатель из города Ирпень Киевской области Украины создал позволяющий курить противочумный костюм. Рационализатор продемонстрировал свою разработку местным журналистам.
«Это такая система… Вот мундштук, сюда вставляется, и вот так выдыхать — есть клапан», — отмечает изобретатель.
Судя по опубликованным в сети кадрам, можно сделать вывод, что никакого специального отвода для табачного дыма у защитного средства нет. Когда мужчина выдохнул, смог заполнил противочумный костюм, поэтому он едва не задохнулся. Дым позже вышел где-то за спиной из щели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс. Эстонские артисты, одетые в средства защиты, попытались прогнать опасную инфекцию из города забавной песней.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, для предотвращения распространения коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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