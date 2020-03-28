Британец отправил подруге трогательное послание перед смертью от коронавируса
47-летний Тим Галли самоизолировался в квартире и решил не обращаться к медикам, чтобы не отвлекать их от тяжелых больных.
Фото: Twitter / LivEchonews
Трогательное послание отправил своей подруге за несколько часов до смерти скончавшийся от коронавируса житель Великобритании. Об это сообщает газета Mirror.
В понедельник, общаясь с возлюбленным женщина посетовала, что еще долго не сможет увидеть его, поскольку им обоим придется самоизолироваться.
«Не глупи, конечно, увидишь», — ответил ей мужчина.
47-летний Тим Галли самоизолировался в своей квартире после того, как почувствовал симптомы опасной болезни. Своей возлюбленной, 46-летней Донне Катбет, он запретил навещать себя, опасаясь за ее здоровье. Они общались только по телефону и обменивались сообщениями. К врачам мужчина решил не обращаться, чтобы не отвлекать их от тяжелых больных.
«Поскольку ему становилось все хуже и хуже, я попросила его вызвать скорую помощь, но он продолжал говорить мне, что с ним все в порядке, что у него нет хронических заболеваний, и что врачи слишком заняты, оказывая помощь другим людям», - приводит рассказ убитой горем Донны издание.
После этого Галли больше не отвечал на звонки и сообщения подруги. Донна запаниковала и попросила соседей, у которых был ключ, войти в квартиру. Тима обнаружили в постели в пустой квартире. За телом приехали медики в защитных костюмах.
«У него просто было такое огромное сердце, и у нас была такая замечательная жизнь вместе… Тим подарил мне столько любви, счастья и удивительных минут», — рассказала госпожа Катберт журналистам.
Она выразила надежду, что люди будут серьезнее относиться к своему здоровью и советам властей и медиков относительно поведения во время эпидемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус обнаружен у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Число заболевших в стране приближается к 15 тысячам, скончались более 760 человек.
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