Опубликован утвержденный правительством РФ список товаров первой необходимости

Попавшими в перечень товарами разрешено торговать в период объявленной в связи с угрозой распространения коронавируса нерабочей недели.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Tatiana Morozova, /Nikolay Gyngazov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости, за исключением продовольственных, которыми можно торговать в период объявленной президентом РФ в связи с распространением коронавируса нерабочей недели. Перечень из 23 пунктов опубликован на официальном сайте Кабинета министров.

В него вошли детские товары (включая соски для бутылочек), мыло и чистящие средства, туалетные принадлежности и санитарно-гигиенические изделия, дезинфицирующие и медицинские изделия, а также средства индивидуальной защиты, зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, бытовые приборы, компьютеры, оптика и электроника, садово-огородный инвентарь, строительные материалы и инструменты, сантехника, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, а также табачная продукция

В документе отмечается, что организации, торгующие товарами, которые входят хотя бы в одну из перечисленных групп, могут продавать и товары, не включенные в список.

Кроме того, предприятия общепита в течение нерабочей недели могут обслуживать клиентов только на вынос и с доставкой на дом

В постановлении также говорится, что региональные власти вправе дополнить опубликованный перечень непродовольственных товаров первой необходимости в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на их территории.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, для предотвращения распространения коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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