Пляски в бикини и «шашлындос»: москвичи устроили вечеринку во время карантина на Воробьевых горах
Тусовщики не выдержали закрытия клубов из-за коронавируса и закатили «самопальное» пати прямо под открытым небом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / © Jens Kalaene, Instagram @tishkin007
Жители столицы устроили шумную вечеринку во время карантина на Воробьевых горах. Очевидно, что тусовщики просто не выдержали закрытия клубов на выходных из-за коронавируса и закатили «самопальное» пати прямо под открытым небом.
Действо началось поздним вечером. На место «сходки» на нескольких автомобилях прибыли студенты химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Одна из участниц «торжества» поделилась в Instagram фотографией, на которой большая компания позирует рядом с мангалом.
«Шашлындос! Карантин, да-да, не слышали!» — подписала снимок девушка.
Позже в сети появилось множество видео, на которых молодые люди «зажигают» под ночным небом столицы. Несколько девушек устроили танцы на погрузчике, будучи одетыми лишь в нижнее белье.
Во избежание распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, например, проводятся рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Сотрудниками полиции и Роспотребнадзора на карантин отправлено уже более 20 потенциально опасных жителей города.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился.
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