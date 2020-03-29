Механический голос из динамиков призывает граждан соблюдать установленные ограничения во избежания заражения коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Москвичей призывают покинуть парки, не нарушать «установленные ограничения» и беречь здоровье из громкоговорителей — во избежание заражения коронавирусом. Машины с динамиками жители российской столицы наблюдали в воскресенье в районе Патриарших прудов. Видео очевидцы выкладывают в социальные сети.

«В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парка временно приостановлено, просим вас отнестись с пониманием к установленным ограничениям и не находиться на закрытых для посещения территориях. Берегите себя и своих близких. Желаем вам здоровья», — призывает механический голос из динамика.

Пользователи также делятся снимками полностью опустевших дворов с опечатанными или огороженными полосатой лентой, как место происшествия, спортивными и детскими площадками. На одном из видео по такому двору тоже проезжает машина с громкоговорителем.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра», — призывают граждан.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по данным на 29 марта, в Москве коронавирусом заразились уже более тысячи человек.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Видео: гуляющих москвичей через громкоговорители призывают оставаться дома

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ВКонтакте @severnii_svao

2/2

ВКонтакте @severnii_svao

Тема:
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