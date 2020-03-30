«Удалили семь зубиков»: Бузова пожаловалась на очередные трудности
Ведущая «Дома-2» рассказала о серьезных домашних проблемах.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
В последнее время звезду Instagram Ольгу Бузову преследует череда неудач. Не так давно крах потерпел личный бренд артистки, под которым она выпускала фирменную одежду, а позже стало известно, что налоговая заморозила все ресторанные счета ведущей «Дома-2».
Не успела Бузова опомниться, как спустя несколько дней в ее жизни произошло еще одно неприятное событие: маленькая собачка попала под нож хирурга.
«Моей Евочке вчера удалили семь зубиков. Врач сказал, что для нее так будет лучше. Но я очень переживаю и не могу успокоиться», — пожаловалась Ольга подписчикам в Instagram.
Звезда рассказала, что домашняя питомица могла погибнуть, если бы доктор вовремя не вмешался. Однако сегодня, к счастью, собачка идет на поправку.
Поклонники тут же поспешили успокоить Ольгу, заверив, что операция никак не повлияют на дальнейшую жизнь маленькой Евы и посоветовали самой Бузовой немного «подлечить нервишки», ведь стресс губительно влияет на здоровье.
«Все будет хорошо, не переживай! Лучше валерьяночки прими!»
«Ольга, вам бы поменьше нервничать. А за собаку не переживайте — это норма»;
«Такие милые! Здоровья ей и тебе!» — обратились фанаты к Ольге.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова намерена выйти замуж без брачного контракта.
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