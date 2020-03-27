Бузова заявила, что выйдет замуж без брачного контракта
Певица уверенна в своем возлюбленном Давиде Манукяне, хотя материальное состояние у Бузовой намного больше, чем у молодого человека.
Фото: Instagram @buzova86
Популярная певица Ольга Бузова заявила, что собирается выйти замуж за Давида Манукяна. Несмотря на то, что отношения у пары длятся меньше года, артистка уверена, что брак не за горами. Причем ни о каком брачном контракте Бузова даже не упоминает, сообщает сайт KP.RU.
По словам певицы, она доверяет своему возлюбленному и не хочет, чтобы их отношения были такими же, как с бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым, который сам предложил оформить брачный контракт.
«Мне было больно, потому что состоялся развод, и я ни копейки не взяла, хотя могла бы по судам, сейчас все это делается… Я такой человек, что никогда ничего чужого не возьму. Поэтому вступать в отношения и в брак с этими бумажками… я считаю, что это вот стремно. Получается, я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит», — поделилась Бузова.
Ольга Бузова познакомилась с Давидом Манукяном в августе, на съемках ее клипа, после чего он пригласил ее на свидание. Так завязались отношения у пары, которую сейчас активно обсуждают в сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова и Давид Манукян готовы к свадьбе и рождению ребенка.
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