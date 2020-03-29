Рестораны Ольги Бузовой в Москве закрыли из-за неуплаты налогов
Заведения общепита певицы штрафовали из-за проблем с лицензией на продажу алкоголя, а еду в них называли «полным сливом».
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Ольга Бузова решила запустить сеть своих ресторанов около двух лет назад. StarHit пишет, что только одно заведение BUZfood обошлось исполнительнице в десять миллионов рублей. С самого начала у поп-дивы постоянно возникали какие-то проблемы с бизнесом.
Сначала ресторанную компанию Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей. Организация выплатила штраф за то, что у нее возникли проблемы с лицензией на продажу спиртного.
Позже на владельцев ресторанов ООО «Бузова Рест Компани» подали в суд. Непубличное акционерное общество «Оптиком» требовало взыскать с компании 57 тысяч рублей. Детали разбирательства неизвестны.
После этого два ресторана BUZfood в столице были закрыты. Заведения работали в Москве менее полутора лет, а теперь «по техническим причинам» больше не обслуживают посетителей.
Сейчас стало известно, что заведения общепита Ольги Бузовой прекратили функционировать, в том числе, из-за неуплаты налогов. По некоторым данным, налоговая даже заморозила счета ресторанной сети.
Жители столицы утверждали, что еда в ресторанах Ольги Бузовой чересчур дорогая. Однако, как выяснилось, был у этих «кулинарных шедевров» еще один недостаток.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Юрий Хованский жестко раскритиковал еду из ресторана Бузовой. По его словам, пища была «полным сливом».
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