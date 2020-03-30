Новый коронавирус становится все менее агрессивным, заявил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов в беседе с корреспондентом РИА Новости. По словам медика, уже в апреле можно ожидать снижения уровня заболеваемости COVID-19 среди населения России.

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — отметил профессор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не видит прямой взаимосвязи между изменением климата и скоростью распространения коронавирусной инфекции в регионах. Поэтому считает, что говорить о том, что с наступлением тепла или морозов COVID-19 вдруг исчезнет невозможно. По крайней мере, до тех пор, пока медики и биологи не докажут, что при той или иной температуре коронавирус ослабевает или вовсе распадается.

По данным Оперативного штаба на утро 30 марта, число зараженных коронавирусом на территории РФ составляет 1534 человека. Зарегистрировано восемь случаев летального исхода от COVID-19.

Сегодня в мире коронавирусной инфекцией заражены 721 817 человек. Лидерами по количеству заболевших по-прежнему остаются США — 142 328 человек. На втором месте Италия — 97 689 зараженных. На третьем месте Китай. Число заболевших COVID-19 там составляет 82 133 человека. Общее число погибших на сегодня достигло 33 984 человека.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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