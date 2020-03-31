Подписчики заподозрили экс-звезду «Дома-2» в нарушении карантина после прилета из Италии
Анастасия Ковалева приехала в Челябинск и стала выкладывать в сеть фото из местных ресторанов.
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Фото, видео: Instagram @kovaleva_new
Бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Ковалеву заподозрили в отказе от самоизоляции после возвращения из Италии. 28-летняя знаменитость приехала в Челябинск и стала выкладывать на своей странице в Instagram фото, сделанные в одном из челябинских ресторанов и отеля в пригороде, пишет издание «Челябинск сегодня».
Помимо прочего, девушка побывала на термальном курорте «Баден-Баден» и затем отправилась в Чебаркуль.
«С малышкой на карантине», — написала под публикацией Анастасия Ковалева.
Поклонники экс-участницы телестройки всерьез обеспокоились ее беспечным поведением.
«Настя, а ты разве сама соблюдала карантин после недавнего прилета с мамой из Италии? Судя по твоим сторис, нет», — написала одна из подписчиц.
«Я не летела рейсами с зараженными, и улетела из Италии до вспышки», — резюмировала в ответ Анастасия Ковалева.
Если верить публикациям знаменитости, то последний пост из Италии она разместила в конце февраля. По словам бывшей участницы «Дома-2», с момента возвращения в Россию она чувствует себя хорошо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова пожаловалась на очередные трудности. Ведущая «Дома-2» рассказала о серьезных домашних проблемах.
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