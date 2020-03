Солисты популярной американской группы Backstreet Boys спустя 20 лет перепели хит «I Want It That Way» в самоизоляции. Музыканты запустили онлайн-трансляцию из своих особняков и исполнили легендарную «нетленку». Таким образом участники коллектива решили поддержать своих фанатов, вынужденных соблюдать меры против распространения коронавируса.

«Оставайтесь дома и будьте в безопасности», — обратился к поклонникам солист Backstreet Boys Ник Картер.

На кадрах видеоролика участники бойзбенда поют и танцуют вместе с детьми. Стоит отметить, что запись была опубликована в сети 29 марта и ее успели посмотреть уже около миллиона поклонников творчества Backstreet Boys.

