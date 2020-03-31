Backstreet Boys спустя 20 лет перепели хит в самоизоляции
Музыканты приняли решение поддержать поклонников, которые вынуждены соблюдать меры против распространения коронавируса.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Birdie Thompson; Youtube /Austin Kellerman
Солисты популярной американской группы Backstreet Boys спустя 20 лет перепели хит «I Want It That Way» в самоизоляции. Музыканты запустили онлайн-трансляцию из своих особняков и исполнили легендарную «нетленку». Таким образом участники коллектива решили поддержать своих фанатов, вынужденных соблюдать меры против распространения коронавируса.
«Оставайтесь дома и будьте в безопасности», — обратился к поклонникам солист Backstreet Boys Ник Картер.
На кадрах видеоролика участники бойзбенда поют и танцуют вместе с детьми. Стоит отметить, что запись была опубликована в сети 29 марта и ее успели посмотреть уже около миллиона поклонников творчества Backstreet Boys.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат солиста Backstreet Boys Ника Картера сделал на лице тату с Рианной.
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