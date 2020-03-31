Не соблюдающие карантин москвичи напали в парке на журналиста

Журналист телеканала «Москва 24» стал жертвой нападения во время рейда с Союзом добровольцев РФ в московском парке Дружбы.

Съемочная группа телекомпании делала репортаж о том, как добровольческий отряд выявляет на улицах столицы граждан, нарушающий условия введенного карантина.

Заметив в парке группу отдыхающих москвичей, журналисты и добровольцы предложили им надеть маски. Вот только ответом на это стала настоящая провокация — один из мужчин ударил оператора «Москвы 24».

По предварительным данным, пострадавший отказался от претензий к нападавшему и не стал писать заявление в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ введен режим полной самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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