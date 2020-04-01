Российское правительство расширит перечень мер по поддержке бизнеса
Пособия по безработице поднимут до уровня минимального размера оплаты труда.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru
В правительстве разъяснили одну из самых резонансных экономических мер, которую вводят в условиях пандемии — налог на доход с банковского вклада.
Вот какие цифры надо запомнить. Боле 1% годовых должна быть ставка вклада, то есть зарплатных счетов эта мера не коснется. Более 60000 рублей должен быть доход по вкладу. И с 2021-го этот налог будет введен в принципе, то есть уже открытые вклады под него не попадают.
Какие еще экономические шаги предпримет правительство, знает Виктор Синеок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный бизнес просит снять запрет на ввоз в РФ тест-систем на коронавирус.
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