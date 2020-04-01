В сутки в РФ проводится 36 тысяч анализов на коронавирус

В России в сутки проводится 36 тысяч тестов на коронавирус. Этим занимаются 95 лабораторий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, в России происходит активное расширение производства тест-систем на COVID-19 и проведение самих тестов. Кроме того, в целях обеспечения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ, граждане на карантине по данному заболеванию будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома.

По данным Оперштаба, в России за сутки зафиксировано 440 новых случаев коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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