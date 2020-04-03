«Ждать антикары»: дети Арбениной рассказали, чем займутся до 30 апреля

Удлиненный карантин в связи с распространением коронавируса не испугал наследников лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной. Десятилетние Марта и Артем подготовили списки важных дел, которыми займутся до 30 апреля. Каждый из детей зачитал свой перечень маме на камеру. Певица поделилась этими видео в Instagram.

Instagram @_diana_arbenina

Отдельные пункты ребят пересекаются: игра на пианино, чтение, уход за черепахами, просмотр мультфильмов о Масяне. В остальном планы сына и дочери различны. Так, Марта планирует больше спать на каникулах и играть в компьютерные игры.

От части задуманного ей, видимо, придется отказаться, чтобы не нарушать карантин. Девочка желает: ходить в баню, лазить по деревьям, играть на улице в пинг-понг и в «выживальщиков».

Instagram @_diana_arbenina

Артем на время самоизоляции решил вести дневники, не забывать про уроки и есть клубнику с молоком. Слово «карантин» он символично сократил до выражения «кара», а период его окончания назвал «антикарой».

«Не сходить с ума, делать компот, ждать антикары», — сказал в числе прочего сын Арбениной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арбенина выпустила песню в духе раннего творчества «Ночных снайперов».