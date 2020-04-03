Ольга Бузова приняла участие в жестком челлендже в Instagram

Певица ела лук и чеснок в прямом эфире.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Популярная певица Ольга Бузова поучаствовала в челлендже своего друга — блогера Романа Каграманова во время режима самоизоляции. Ей пришлось съесть головку лука, закусить чесноком, а потом поцеловать своего возлюбленного Давида Манукяна, который отлучился на тот момент в магазин за продуктами. Об этом сообщает 7days.ru.

Хотя задание было непростое, певица с ним справилась на «отлично» — съела все до крошки.

«В конце концов, это полезно! Все вирусы теперь умрут», — поддерживала сама себя Бузова.

После чего Бузова пообещала своему другу отомостить.

«Тебе хана, Рома…», — заявила знаменитость.

В свою очередь певица дала задание Роману — подкинуть пять сырых яиц и отбить их головой, исполняя в этот момент припев ее новой песни «Давай останемся дома».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Александр Ревва спел «карантинную» песню в ванной.

Тема:
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