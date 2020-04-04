Врач назвал простой метод обработки одежды в домашних условиях
Медик дал совет, как избежать заражения коронавирусом после возвращения из магазина.
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Фото, видео: Instagram @doctor_komarovskiy; www.globallookpress.com / Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr, imagebroker/ens; Известия / Алексей Агарышев, Татьяна Полевая
Советы по защите от коронавируса дал россиянам кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский, сообщает ФАН. Доктор отметил, что COVID-19 чаще передается через руки, чем воздушно-капельным путем. По его словам, попадание вируса на одежду не опасно. Передача инфекции происходит, когда человек касается лица.
«Если вирусной рукой потрогать нос, глаза, рот, то можно инфицироваться. Поэтому нужно тщательно мыть руки», — напомнил медик.
После возвращения в квартиру, желательно продезинфицировать как руки, так и одежду. В особенности, если человек ходил в аптеку или магазин. Сделать это можно в домашних условиях простым способом.
«Повесьте одежду на балкон. Пусть повисит несколько дней, потом можете снова надеть. Если одежда проветривается на солнце, хватит двух часов, так как солнце все убьет», — объяснил Комаровский.
По данным Оперативного штаба, 3 апреля новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом в стране увеличилось на 601 человека. Всего заражены 4149 человек. 34 — скончались.
Ранее 5-tv.ru писал, что как самому сделать противовирусное приспособление для открытия дверей.
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