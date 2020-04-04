Бузова объявила, что расстается с Манукяном

Певица возмущена проделками своего избранника.

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Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова объявила, что расстается с Давидом Манукяном. Правда «в другую квартиру» певица отправила своего возлюбленного всего на месяц — пока он не примет привычный ее глазу облик.

Пара проводит время на карантине весело и старается веселить своих подписчиков, придумывая различные игры и снимая забавные ролики. Однако некоторые выходки Манукяна шокируют даже Бузову.

Как пишут «Дни.ру», недавно блогер пообещал подписчикам похудеть на 85 килограммов. А когда не смог сдержать слово, придумал себе наказание — побрить голову наголо. Приводить его в исполнение Манукян взялся в прямом эфире в Instagram и привлек к экзекуции свою возлюбленную, которая такой затее оказалась совсем не рада. Бузова, хоть и взяла в руки машинку для стрижки волос, умоляла избранника не делать глупость. Когда дело было завершено, Давид успокоил певицу, что волосы отрастут буквально за месяц.

«Тогда мы расстаемся на месяц. Уезжай в другую квартиру», — заявила на это Ольга.

Instagram @dava_m

Правда,  позднее в комментарии к фото на странице своего возлюбленного поющая телеведущая призналась, что ей даже уже нравится как, выглядит Давид.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Ольга Бузова поучаствовала в жестком челлендже: нужно было съесть луковицу и головку чеснока, а потом поцеловать вернувшегося из магазина Манукяна.

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