Количество заразившихся COVID-19 в России на 4 апреля — 4731 человек! Число погибших — 43!

Каких результатов удалось добиться в борьбе с распространением COVID-19 благодаря нерабочей неделе

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Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Позади первая неделя масштабного всероссийского наступления по всем фронтам против самого опасного врага человечества нашего времени. Результат есть. Мы избежали резких скачков заражения. И, если не сбавлять накал борьбы, то есть все шансы одолеть заразу максимально быстро. И не доводить до той катастрофы, которая разразилась в Европе или США. Именно поэтому Владимир Путин принял, по сути, единственно верное в нашей ситуации решение. В четверг он снова обратился к россиянам.

«Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше, какие будут наши решения. Подчеркну: принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал российский лидер.

Первые успехи, которые можно отметить уже сейчас. Нам удалось защитить от серьезной угрозы самую уязвимую часть населения — пожилых людей. К тому же удалось избежать вспышки эпидемии в детских садах, школах и ВУЗах. Превентивные меры действуют. Это уже не нужно никому объяснять. Россия нанесла по вирусу весьма ощутимый удар.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предоставит регионам дополнительные полномочия для борьбы с COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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