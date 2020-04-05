Сейчас инфицированный COVID-19 Денис Проценко находится на самоизоляции.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Denis Protsenko/facebook.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что был сильно удивлен, узнав о возрасте пациентов с коронавирусом. Об этом медик рассказал в программе «Эпидемия с Антоном Красовским» на телеканале RT.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — заявил руководитель медучреждения, имея в виду молодой возраст граждан РФ с COVID-19.

Денис Проценко добавил, что тяжелее всего заболевание протекает у тех, кто страдает различными хроническими заболеваниями.

Оперативный штаб по городу Москве сообщает, что по данным на 4 апреля из 443 заболевших — 210 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Возраст еще 143 человек — от 46 до 65 лет. 67 зараженных старше 65 лет. Также COVID-19 подтвержден у 14 несовершеннолетних, пишут «Известия».

31 марта у главврача больницы в Коммунарке был диагностирован коронавирус. По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно. Он попросил граждан не переживать за свое здоровье и отметил, что продолжает работать удаленно — в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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