Жителя Томска после путешествия по РФ во время режима самоизоляции поместили в обсервацию

Жителя Томска после путешествия по четырем регионам России во время режима самоизоляции по решению суда отправили в обсервацию, сообщает региональное МВД.

Стражи порядка выяснили, что 50-летний мужчина прибыл в Россию из-за границы 2 апреля и после этого успел побывать в четырех регионах страны — Псковской области, Москве и Подмосковье, а также в Новосибирской области. 4 апреля россиянин приехал в Томск на рейсовом автобусе и был задержан во время проверки документов.

«На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра данного гражданина, а также всех граждан, с которыми мужчина прибыл из города Новосибирска на автобусе. В соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9, мужчине было предложено добровольно направиться в обсервацию, однако он отказался», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.

Суд удовлетворил административный иск о принудительном помещении в обсервацию в отношении нарушителя режима самоизоляции. Помимо прочего, против жителя Томска возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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