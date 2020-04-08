Российские власти к началу марта имели на счетах в различных банках 17,7 триллиона рублей, которые можно использовать в качестве «подушки безопасности» на случай кризиса. Об этом сообщает РБК, изучившее данные Банка России.

По информации издания, федеральные органы власти по состоянию на 1 марта имели на счетах 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона в банках хранили правительства регионов. Из-за ослабления рубля денежные запасы федеральных органов власти, которые относятся к Федеральному фонду благосостояния (ФНБ), за март могли увеличиться еще на 1,2 триллиона.

Однако направить эти средства на поддержку экономики правительство затрудняется. Причина, по словам опрошенных изданием аналитиков, заключается в бюджетном правиле. Оно позволяет тратить резервы ФНБ только для компенсации нефтегазового дефицита — для других целей эти деньги не предназначены. Поэтому из ФНБ получится взять не более 1,7 триллиона рублей ликвидных активов.

На данный момент на борьбу с кризисом из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть власти РФ заложили 1,4 триллиона рублей — около 8% от суммы резервов и 1,3% от ВВП. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно анонсировал второй пакет мер поддержки; его стоимость пока неизвестна. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что экономике понадобится пакет поддержки не менее чем на 7% ВВП.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее правительство утвердило список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей в России. Среди них туризм, сферы услуг и развлечений и так далее — всего девять. Они получат поддержку от государства, которое ежедневно мониторит ситуацию с бизнесом.