Скандалом обернулась поездка президента Франции в один из районов Парижа. Эммануэль Макрон решил лично поблагодарить горожан за соблюдение режима самоизоляции. Но неожиданно его окружила толпа мигрантов. Люди просили Макрона о помощи: им не на что купить элементарные средства защиты. Но вместо ответа президент Франции попросил мигрантов не приближаться к нему. Когда эту запись показали в телеэфире, многие французы обвинили Макрона в организации столпотворения — во время режима самоизоляции от поездки можно было и отказаться. К тому же, глава государства был без маски, чем показал дурной пример.

Очередную порцию недовольства пришлось выслушать и Дональду Трампу. Он решил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Якобы, его вовремя не предупредили об опасности коронавируса. Но позже президент США заявил, что погорячился.

Тем временем, число заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к отметке в полтора миллиона человек. 400 тысяч из них — только в США, там сейчас самая напряженная ситуация. За последние сутки Штаты установили печальный рекорд — 1736 жертв. Это максимальный показатель для страны с начала распространения вируса. Сегодня местные СМИ опубликовали жуткие кадры. В пригороде Нью-Йорка заключенные в защитных костюмах хоронят десятки тел в новой братской могиле. Все указывает на то, что это погибшие от коронавируса.

А в Китае после полной изоляции открыли выезд из Уханя, откуда и пошло распространение коронавируса. Город с населением 11 миллионов человек был полностью отрезан от остальной страны в течение 76 дней. Сейчас оттуда можно уехать на поездах и автомобилях. Этой возможностью в первые часы воспользовались 55 тысяч человек. В честь снятия карантина в Ухане прошли массовые гуляния и зажглась иллюминация.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что коронавирус в США мешает Меган Маркл и принцу Гарри заработать на телохранителей.