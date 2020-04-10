Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что после вспышки COVID-19 в китайском Ухане стало очевидным — при таком плотном авиасообщении с Китаем коронавирусная инфекция не могла пройти бесследно для столицы России.

«Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных. Ситуация там была запредельная. Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет», — цитирует главу города РИА Новости.

Сергей Собянин подчеркнул, что в Москве и по всей России стали срочно приниматься меры, направленные на предотвращение угрозы распространения заболевания. При этом мэр столицы добавил — «система была не готова к тому, чтобы отслеживать их (туристов из КНР — ред.) до последнего человека, где они находятся, где проживают».

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов в Москве.

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