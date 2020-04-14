Ранее Вячеслав Вишневский был экстрадирован из Польши и находился на карантине в Калининграде.

Обвиняемого во взяточничестве совладельца «Зимней вишни» привезли в Кемерово

Фото: ТАСС / Следственный комитет РФ

Тема:
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово

Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки, доставили в Кемерово. Известно, что сейчас он находится в местном СИЗО. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным следствия, предприниматель покинул территорию РФ в 2016 году и находился в Испании. Бизнесмена заочно арестовали и объявили в международный розыск. В марте этого года Вячеслав Вишневский был экстрадирован из Польши. Его поместили на карантин в СИЗО Калининграда и предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Предварительно, Вячеслав Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области. Таким образом, предприниматель, несмотря на явные нарушения, получил разрешение на ввод объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию. Также бизнесмен нарушил утвержденный проект, предусматривающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах торгового центра.

25 марта 2018 года пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, большинство из которых были дети. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело, в настоящий момент арестованы 15 его фигурантов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» из Польши.

Тема:
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово
1 апр
Собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского обвинили в даче взятки
25 мар
В Кузбассе почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
24 мар
Видео экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» из Польши
24 мар
Польша по запросу РФ экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
24 мар
Совладелец «Зимней вишни» экстрадирован из Польши
4 дек
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9 нояб
Видео: в развлекательном центре Челябинска на глазах у детей вспыхнул пожар
25 окт
Из СИЗО выпущены трое обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
15 сент
«Парк ангелов» открыли на месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово
22 мая
Потерпевший сообщил — звуковая сигнализация во время пожара в «Зимней вишне» не сработала

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