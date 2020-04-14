Обвиняемого во взяточничестве совладельца «Зимней вишни» привезли в Кемерово

Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки, доставили в Кемерово. Известно, что сейчас он находится в местном СИЗО. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным следствия, предприниматель покинул территорию РФ в 2016 году и находился в Испании. Бизнесмена заочно арестовали и объявили в международный розыск. В марте этого года Вячеслав Вишневский был экстрадирован из Польши. Его поместили на карантин в СИЗО Калининграда и предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Предварительно, Вячеслав Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области. Таким образом, предприниматель, несмотря на явные нарушения, получил разрешение на ввод объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию. Также бизнесмен нарушил утвержденный проект, предусматривающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах торгового центра.

25 марта 2018 года пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, большинство из которых были дети. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело, в настоящий момент арестованы 15 его фигурантов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» из Польши.